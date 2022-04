L'esterno dell'Udineseha parlato a The Italian Football Podcast:"Sono all'Udinese e voglio fare del mio meglio per questo club. Ma in futuro, non lo so. La Champions è un grande sogno e spero di raggiungerlo."Ti senti bene a sentire questo interesse perché sai che stai andando bene. Ma io sono concentrato sull'Udinese quindi non ascolto troppo queste voci"."È uno dei migliori terzini destri nella sua posizione. Ha numeri pazzeschi. È molto bravo in attacco, molto bravo in rifinitura. Ha un ottimo cross, penso che andrà molto lontano”.“Sono cresciuto guardando il Milan. Ero un grande fan. Ronaldinho era il mio giocatore preferito. Ho iniziato a guardarli per lui, per le sue capacità, per il modo in cui giocava, così facile. Mi è piaciuto guardarlo. Mi ha fatto divertire il gioco. È stata una bella sensazione segnare contro il Milan quest'anno, in un grande stadio, con una storia così grande a San Siro. È stato fantastico. E no, no, non era fallo di mano".“Ho visto molto Marcelo del Real Madrid crescere, era uno dei migliori terzini sinistri del mondo, quindi mi è piaciuto guardarlo. Ora non ne guardo tanti come prima, ma nel mio campionato è Theo Hernandez, quindi lo guardo, Lui e Ferland Mendy sono i migliori terzini sinistri al mondo""Il miglior attaccante della Serie A è Vlahovic. Perché è veloce, è fisico e può anche finire. Ha tutto. Per la sua età è molto bravo"."Penso che sarà del Milan".