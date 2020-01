Non solo campo: oltre alla sfida delle 18 in Coppa Italia contro la Spal, il Milan continua ad essere attivissimo sul mercato. Questa mattina, infatti, a Casa Milan si è visto l'agente di Rodriguez , che ha portato l'offerta del Fenerbahce. Immediata, tuttavia, la risposta del Psv, che già ieri aveva incontrato Boban e Maldini.. I turchi, infatti, offrivano solamente un prestito con diritto di riscatto, mentre gli olandesi sembrano accontentare la volontà del Milan, che punta a cedere il giocatore a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto).