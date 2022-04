Può cambiare la proprietà del, ma una cosa non cambia:per il club rossonero, ma è già chiaro che anche per il fondo del Bahrein la prospettiva di un impianto moderno abbia il suo peso nella valutazione economica del Diavolo (si ragiona su un miliardo e 100 milioni di euro) e sia un motivo di interesse particolare soprattutto per gli sviluppi economici che esso può portare a medio-lungo termine., come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, tutto da risolvere e con scenari che possono mutare drasticamente nel corso delle prossime settimane. Analizziamo la situazione nel dettaglio.- San Siro è la certezza del presente e della prossima stagione,. Il, giovedì, ha lanciato il bando per la ricerca del coordinatore del dibattito pubblico e nel contempo Inter e Milan sono vicini a ultimare lo studio di fattibilità da presentare in sede di confronto. Questo dovrebbe avvenire tra luglio e agosto e ad ogni modo, da lì la decisione finale. Sul tavolo c'è il progetto '' di, un miliardo di euro di investimenti complessivi tra stadio, area commerciale e area verde circostante, che i due club si dividerebbero per portare a un potenziale guadagno di 80 milioni annui ciascuno. Work in progress.- Nel mentre, però, le due società non vogliono farsi trovare impreparati e hanno ribadito a più riprese di non essere soddisfatti dell'andamento dei lavori con il Comune di Milano. Così è nata l'idea di spostare il progetto di un nuovo impianto in una città che ne garantisca la realizzazione nel minor tempo possibile.. La disponibilità c'è, il sindacosi è sbilanciato e si è spinto a dichiarare che la. Tempi decisamente più rapidi rispetto agli oltre 1000 giorni di lavoro con il Comune di Milano che non hanno ancora portato all'approvazione del progetto.- C'è poi un'ultima suggestione che ha iniziato a farsi strada dopo la conferma sulla trattativa tra Elliott e Investcorp:Un'ipotesi e nulla più per il momento, non priva di fondamenti teorici se si considerano le prospettive di guadagno sul lungo periodo per Investcorp tra incassi e valutazione del club ma allo stesso tempo complicata per l'inevitabile aumento dei costi di investimento iniziali da sostenere in solitaria, che potrà essere valutata ulteriormente solo dopo la chiusura delle trattative tra i due fondi., che sia a San Siro o a Sesto San Giovanni. Tanti scenari, una certezza: dare al Milan un nuovo stadio è stato una priorità per Elliott e lo sarà anche per Investcorp.