Tra pochi giorni parte la stagione anche per il Milan Primavera. Venerdì 14 settembre alle ore 17.00, i ragazzi di Mister Alessandro Lupi saranno impegnati in trasferta nella prima giornata di campionato contro il Napoli. Un campionato, quello della Primavera 1 Tim, sempre più competitivo, in cui i rossoneri cercheranno di mettere in luce le qualità e la determinazione dimostrate durante la preparazione estiva, da una delle rose più giovani, se non la più giovane della competizione.



Nuova stagione, nuova casa per gli U19: sarà, infatti, lo stadio Franco Ossola di Varese ad ospitare le partite casalinghe del Milan. La prima uscita interna è in programma domenica 23 settembre alle ore 11.00 - seconda gara di campionato - contro la Roma.

Per i tifosi che vorranno sostenere i nostri giovani sono previsti tre tipologie di biglietti:

- TRIBUNISSIMA 10€

- TRIBUNA CENTRALE 7€

- TRIBUNA LATERALE 5€