Altro stop per Alessandro Florenzi. Entrato nella ripresa nel ko di ieri del Milan contro l'Atletico Madrid, l'ex romanista salterà la prossima partita dei rossoneri contro l'Atalanta a causa di nuovi problemi al ginocchio sinistro. Dopo aver saltato la gara con lo Spezia per lo stesso problema, il giocatore è costretto a fermarsi di nuovo e nella giornata di domani effettuerà degli esami approfonditi nella clinica romana di Villa Stuart.



IPOTESI OPERAZIONE - Per eliminare del tutto i problemi al ginocchio, al momento si valutano due ipotesi: la prima è quella di un periodo di riposo per smaltire tutti i fastidi, l'altra è un operazione in artroscopia​, che lo terrebbe fuori per qualche settimana.



OUT IN NAZIONALE - Oltre a saltare la sfida contro l'Atalanta in programma domenica sera a Bergamo, Florenzi non sarà neanche a disposizione del ct della Nazionale Roberto Mancini, che il 6 ottobre sfiderà la Spagna nella semifinale di Nations League.