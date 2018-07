La sua prima missione da nuovo direttore tecnico del Milan sarà portare in rossonero una punta di peso, dopo la deludente stagione di Kalinic e Silva. Il primo nome sul taccuino di Leonardo è quello di Gonzalo Higuain, a cui il Milan peraltro sta già dando la caccia da quando CR7 è arrivato alla Juve. L’idea non è fantacalcio secondo i bookmaker, anzi: sul tabellone Sisal Matchpoint si punta su prossimo acquisto dei rossoneri e il Pipita è il calciatore con la quota più bassa, dato a 2,50 per trasferirsi alla corte di Gattuso. Alvaro Morata, ex favorito, è sparito dal radar dei quotisti, mentre dopo Higuain c’è spazio per l’idea Immobile, dato in arrivo a 3,30. Meno probabile, rimanendo all’attacco, l’arrivo di Domenico Berardi dal Sassuolo, piazzato a 5,50.