Il Milan non molla la presa per Ciro Immobile. Secondo quanto riferisce Il Giorno, per lui sarebbero pronti 4 milioni a stagione, il doppio di quanto percepisce alla Lazio. Lotito chiede 60 milioni per il suo attaccante, il Milan potrebbe offrire Andrè Silva, giocatore gradito a Tare anche in virtù degli ottimi rapporti con il suo agente Jorge Mendes.