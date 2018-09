Seguito da Milan e Real Madrid, Pedro Guilherme, attaccante del Fluminense, poteva sbarcare in Europa già in estate. Come riporta As, il club brasiliano ha rifiutato un'offerta da 12 milioni di euro del Bordeaux per il 21enne, che piaceva anche al Monterrey: 20 i milioni offerti dal club messicano, ma quella volta è stato Pedro a dire no.