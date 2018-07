L'esclusione dalla Europa League per il Milan ha generato delle pesanti ripercussioni sia sotto il profilo sportivo che su quello economico. Il club rossonero deve attenersi alle disposizioni del Fair Play finanziario che ammette al massimo un disavanzo di 30 milioni di euro nell’ultimo triennio. Il che significa che bisognerà vendere alcuni giocatori in rosa totalizzando un attivo, contando anche sulla sessione invernale.



OBIETTIVO PLUSVALENZA - Al direttore dell'area tecnica Massimiliano Mirabelli è stata affidata una missione: cedere con l'obiettivo di generare una plusvalenza, anche nel caso dei giocatori meno utilizzati. I giocatori della rosa che potrebbero generare una netta plusvalenza sono 5: Donnarumma, Ricardo Rodriguez, Locatelli, Borini e Suso. Per quanto concerne il portiere di Castellamare di Stabia, al momento non sono arrivate offerte concrete ma il Milan è intenzionato ad attendere fino all'ultimo giorno utile avendo già Reina in rosa. Sul terzino svizzero ci sono diversi interessamenti, verrano prese in considerazione solo offerte da 25 milioni, con un possibile +10 a bilancio. Con il Sassuolo è in corso una trattativa per Locatelli che, essendo un prodotto del vivaio, potrebbe generare una super plusvalenza. Discorso più complesso quello relativo a Suso: il club non ha gradito la fuga di notizie sull'Inter, il giocatore è considerato cedibile ma solo all'estero. L'obiettivo è chiaro, Mirabelli al lavoro per soddisfare le richieste della proprietà.