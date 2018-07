Manuel Locatelli e il Milan, una storia che sembra essere arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista rossonero, cresciuto nel vivaio, fiorito di colpo con un doppio colpo da ko a Sassuolo e Juventus, ha la valigia in mano ed è pronto a salutare la squadra in cui è diventato grande. Una lunga lista di club si sta facendo viva con il giocatore e con la società rossonera per strappare il classe '98, ambito dalle squadre di A convinte a puntare su di lui.



LA SITUAZIONE - Come riporta Sky Sport, il Sassuolo, tra chi si è fatto avanti, è la meta preferita di Locatelli. Più lontane, quindi, Parma, Cagliari e Frosinone, altri club che avevano tentato approcci per il centrocampista. Come appreso da calciomercato.com, il Milan è pronto a cederlo a titolo definitivo, situazione gradita anche al calciatore, e ne fa una valutazione da 15 milioni di euro e tentare di fare così plusvalenza piena.



L'IDEA DEL MILAN - Cessione definitiva, ma con la volontà di non mollare del tutto il giocatore: il Milan sta pensando di inserire una clausola di recompra nell'accordo oppure, alla Verdi, di stabilire una percentuale per la futura rivendita del giocatore. Parma, Cagliari e Frosinone si erano fermate a una richiesta di prestito, il Sassuolo vuole andare oltre. Per questo è in pole. E per questo il Milan è pronto a lasciarlo partire.