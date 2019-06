Il Milan guarda al mercato dei centrocampisti per rimpiazzare gli addi di Bertolacci, Montolivo e José Mauri il cui contratto non è stato rinnovato. L'occasione, secondo Tuttosport, è rappresentata da Seko Fofana, in uscita dall'Udinese e con una valutazione di circa 15 milioni di euro abbordabile per le casse rossonere.