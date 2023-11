Geoffrey Moncada è in viaggio da diverse settimane per osservare tante partite dal vivo alla ricerca del profilo giusto per rinforzare la batteria degli attaccanti del Milan. Luka Jovic è destinato a dire addio al termine della stagione, Olivier Giroud non è eterno: ecco perché il discorso relativo al nuovo attaccante sta diventando sempre più prioritario a casa Milan. E se ci sarà la possibilità di arrivare all’obiettivo già a gennaio il club rossonero non si farà trovare impreparato.

SPUNTA ADAMS- Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille, rimane uno dei candidati principali. Probabilmente è sul gradino più alto del podio. Ma attenzione anche alle possibili alternative: Moncada ha osservato diverse partite del Montpellier dove si sta mettendo in grande luce Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000. Il club francese ha speso 4 milioni la scorsa estate per strapparlo al Lillestroem e ora già gongola per un affare molto conveniente sotto tutti i punti di vista. Adams è partito a razzo in questa stagione con ben 7 gol in 11 partite: molto forte fisicamente e nel gioco aereo, fa della rapidità uno dei suoi punti di forza nonostante i 190 cm di altezza. Il Milan lo farà seguire con costanza nelle prossime settimane e valuterà se iniziare una trattativa con il Montpellier.