Il Milan vuole allestire una rosa più competitiva quanto prima, e per questo si sta muovendo per ogni reparto. Per quanto riguarda il centrocampo, i rossoneri hanno individuato due profili: il primo è Diadie Samassékou, calciatore maliano di 22 anni del Salisburgo, che ricorda Kessié per caratteristiche e potrebbe muoversi ad un prezzo vantaggioso avendo un contratto in scadenza 2019. Il secondo è Tiemoue Bakayoko, che al Chelsea non ha avuto troppo spazio e che potrebbe fare al caso del Milan.