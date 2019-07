La Juventus ha bloccato Merih Demiral dopo l'infortunio subito da Giorgio Chiellini in questi primi giorni di preparazione al Training Center della Continassa, ma il Milan non molla il colpo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, questo pomeriggio sono proseguiti i contatti telefonici tra i rossoneri e Fabio Paratici per provare a convincerlo a cedere il talentuoso centrale turco, che resta la prima scelta di Marco Giampaolo per rinforzare la difesa. La Juventus continua a chiedere 40 milioni di euro.