Milan, occhio ai cartellini: tre giocatori in diffida

Squadra al gran completo per Stefano Pioli per la sfida contro il Verona. Infatti, il Milan non ha a disposizione solo l’infortunato Tommaso Pobega, ma ha finalmente ritrovato tutti gli altri lungodegenti come Kalulu e Tomori. La partita di oggi sarà fondamentale per capire se i rossoneri potranno staccare la Juventus (che ha pareggiato 0-0 contro il Genoa) e consolidare il 2° posto, portandosi a 3 punti di vantaggio. Tuttavia, occhio anche al prossimo match di campionato e alla lista dei diffidati.



Sono tre, infatti, i giocatori a rischio squalifica che si presentano allo stadio Bentegodi, due di essi che partono dal primo minuto: Théo Hernandez e Ruben Loftus-Cheek. Il terzo è Yunus Musah che dopo aver giocato titolare a Praga in Europa League si accomoda in panchina. Ricordiamo che il prossimo impegno dei rossoneri sarà il sabato di vigilia di Pasqua contro la Fiorentina, allo stadio Artemio Franchi, il 30 marzo alle ore 20.45.