Massimo Oddo, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport di un aneddoto risalente al 2011: "Ora rido, ma prima ci ho pianto perché Gattuso un giorno mi conficcò una forchetta nella gamba. Seduti a quel tavolo c'eravamo io, Nesta, Ambrosini, Pirlo, Gattuso, Inzaghi e Abbiati. Si rideva e scherzava, tranne che prima delle gare".



SULLA RISSA TRA IBRAHIMOVIC E ONYEWU - "Sono venuti alle mani, ma nulla di eccessivo. Gattuso provò a dividerli e si prese un pugno fortissimo sulla faccia".



SU CASSANO - "Cassano ebbe un problema al cuore, Gattuso all'occhio. Un giorno erano insieme e dissi: 'Occhio non vede, cuore non duole'. Rino mi diede uno schiaffo".