Il Milan ha messo gli occhi su Martin Odegaard, centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid e in prestito alla Real Sociedad. Difficile, però, arrivare al talento norvegese, che l'anno prossimo vuole giocare la Champions League, magari proprio con la maglia dei baschi: "​Al momento siamo in una posizione di classifica che ci permetterebbe di giocare la Champions, il nostro grande obiettivo. Non sarà facile fare punti con Real e Barcellona, ma con tutte le altre ce la giochiamo. Ma vogliamo chiudere terzi o quarti per giocare in Champions”.



I rossoneri la scorsa estate hanno acquistato Theo Hernandez dalle Merengues, parlando, però, anche di Odegaard. Alla fine non venne trovata la quadratura del cerchio sulle cifre, e il norvegese si è accasato alla Real Sociedad, in prestito. Real Sociedad che vorrebbe tenerlo con sé un altro anno, idea che non dispiacerebbe all'obiettivo rossonero.