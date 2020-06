Secondo La Gazzetta, in casa Milan per arrivare ad Arek Milik c'è l'idea di scambio: "De Laurentiis lo valuta 40 milioni, ma Gattuso stima Kessié e verrà proposto nell'operazione per abbassare la quota cash. I pro e i contro non mancano da una parte e dall’altra. Anche se l’opzione del polacco appare più alla portata", si legge.