Come rivela oggi La Gazzetta dello Sport, il Milan aveva davvero avvicinato Sergej Milinkovic-Savic ad agosto scorso. Una mega proposta per portarlo via dalla Lazio, oggi un anno dopo c'è la sfida Champions decisiva: "Un anno fa c’era soprattutto il Milan, tutto vero. Dalla società rossonera arrivò alla Lazio l’offerta più concreta, con un piccolo particolare però. Si era agli sgoccioli del mercato e non ci sarebbe stato poi il tempo per la società romana di trovare un sostituto all’altezza. Non è detto che ciò che non si realizzò la scorsa estate non possa verificarsi la prossima", scrive La Gazzetta.



Attenzione però a una promessa che c'è stata in gran segreto: "Nella scorsa estate, dopo questo caos, fu lo stesso Milinkovic a raccontare di aver promesso al d.s. Tare che quest’anno gli avrebbe regalato la Champions con la Lazio".