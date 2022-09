Sfumata l'eventualità di uno strascico legale dopo la decisione di Blue Skye di revocare il ricorso presentato contro Elliott per la cessione del Milan, inizia oggi a tutti gli effetti la nuova era targata RedBird. In giornata, in concomitanza col delicato impegno di Champions League contro la Dinamo Zagabria, si terrà il primo consiglio di amministrazione sotto l'egida del nuovo patron Gerry Cardinale. Che sarà molto verosimilmente una delle novità rispetto a Salvatore Cerchione (Blue Skye) e ai consiglieri che hanno presentato ieri le rispettive dimissioni: Marco Patuano, Massimo Ferrari e l’avvocato Alfredo Craca.



LE CONFERME - Secondo quanto riferisce Il Sole 24 ore, saranno invece confermati i membri in quota Elliott, che continuerà dunque ad avere una sua significativa rappresentanza nel nuovo Cda: Paolo Scaroni resterà presidente del Milan e gli faranno compagnia di Gordon Singer e Giorgio Furlani, destinato a diventare il successore di Ivan Gazidis nel ruolo di amministratore delegato secondo le indiscrezioni delle scorse settimane. Il manager sudafricano dovrebbe comunque essere confermato nella giornata di oggi, mantenendo il mandato fino alla scadenza naturale del suo contratto prevista per novembre.