Milan, Okafor è il protagonista che non ti aspettavi ma di cui avevi bisogno: i segreti dietro l’esplosione dello svizzero

Daniele Longo

Wolfgang von Goethe sottolineava che se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia anche agli altri. Bene, in questo momento Noah Okafor sta ispirando fiducia a tutto l’ambiente Milan ( allenatore, giocatori, tifosi) grazie a una straordinaria convinzione nei propri mezzi. E non importa se deve dire la sua dal primo munto o partita in corso, l’approccio alla partita è quasi sempre ottimale. Quel caso legato alla partita di Monza, l’unica dove non ha convinto come del resto tutta la squadra. Il club rossonero conosceva alla perfezione le qualità del nazionale svizzero già da un paio di anni ma, forse, non si aspettava che potesse diventare una risorsa così utile in così poco tempo.



GIOCATORE DA MILAN- L’atteggiamento mostrato in ogni allenamento, la disponibilità nei confronti dell’allenatore e l’interesse a entrare in empatia con il gruppo sono tutte caratteristiche extra-campo che hanno fatto la differenza nel processo di ambientamento di Okafor al Milan. Noah sta dimostrando di valere il club rossonero mostrando un livello di prestazioni alto. Ieri ha emulato Leão contro l’Empoli: discese palla al piede e l’assist decisivo per il gol di Pulisic. Senza dimenticare che solo una settimana prima era stato decisivo partendo dalla panchina con il gol vittoria ( il quinto in campionato) sulla Lazio.



SECONDA PUNTA- Da esterno offensivo o da attaccante centrale, Okafor si è fatto in quatto per il Milan. L’acquisto meno celebrato della scorsa campagna acquisti ma, a conti fatti, più utile senza mai giocare nel ruolo naturale che è quello di seconda punta.