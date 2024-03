Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il popolo del Real Madrid ha potuto, per la prima volta in stagione, esultare al Santiago Bernabeu per un gol del talentuosissimo esterno d'attacco turco. Il classe 2005 era arrivato in estate dal Fenerbahce per circa 15 milioni di euro più bonus con la nomea del talento irresistibile, ma finora, complici numerosi infortuni, iUn utilizzo con il contagocce che ha fatto scattare i suoi agenti già alla ricerca di una nuova idea per la prossima estate e con il, beffato dalle Merengues la scorsa sessione di mercato, che è tornato prepotentemente alla carica.Entrato nel finale della gara contro il Celta Vigo e con il risultato di 3-0. Palla verticale fra gli spazi, dribbling secco sul portiere e gol di destro, non il suo piede, beffando il recupero sulla linea dei difensori. Nel post partita la stellina turca ha così commentato il suo primo gol da quando è MadridÈ il miglior club del mondo e, anche se è difficile, credo di avere la qualità e il carattere per superare le difficoltà Finora è stata una stagione difficile, ma spero che dopo questo gol arrivino cose migliori".Let's get it started ha poi commentato Guler su Instagram, una dichiarazione che fa eco alle parole del suo allenatore,"Ha giocato poco, solo 3 minuti, ma ero convinto che potesse far bene. La giocata che ha fatto nel gol è quella di un gran talento, con un dribbling e un tiro fatto in poco tempo e con il piede debole. Lui è un gran talento, ha lavorato tanto, con più intensità.".Sì, il turco è un talento su cui il Real punta e punterà, ma già dalla prossima estate a Madrid la concorrenza diventerà ancora più fitta e il minutaggio che oggi è ridotto già ai minimi termini sarà destinato ad essere acnora minore. Oggi l'attacco delle Merengues è infatti composto dai soli Vinicius, Rodrygo e Joselu a cui si sono aggiunti Jude Bellingham (prepotentemente) e Brahim Diaz.di un anno più giovane di lui, ma pagato 30 milioni in più per strapparlo al Palmeiras.- E allora in questa estate in cui l'Europeo giocherà un ruolo fondamentale per tanti calciatoripur sapendo che non avrà spazio per emergere. Èche con il Real Madrid ha rapporti ottimi e duraturi nel tempo e con cui nelle ultime stagioni ha già chiuso l'operazioneche potrebbe essere impostata allo stesso modo anche per Guler. Il fantasista spagnolo (che ieri ha scelto la nazionale del Marocco) rimase in prestito per 3 anni in rossonero salvo poi tornare quest'anno al Real. Il club di Via Aldo Rossi con RedBird non adora i prestiti e preferirebbe trattare con Florentino Perez garantendosi quantomeno un diritto di riscatto, ma c'è margine per trattare.