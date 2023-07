, centravanti classe 2000 del Salisburgo. Nella giornata di domani, l’attaccante elvetico di origini nigeriane si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di porre la firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri.che ha sorpreso la maggior parte dell’opinione pubblica e del tifo rossonero. Varie erano le opzioni sul tavolo della dirigenza meneghina – da Morata a Scamacca, passando anche per Ekitike e Taremi –Era il 6 settembre dello scorso anno e il Milan si apprestava a esordire nella scorsa edizione della Champions League. Un match che ha creato più grattacapi del previsto alla formazione di Stefano Pioli, un incontro terminato con un sofferto 1-1, merito del pareggio acciuffato da Alexis Saelemaekers.. In pochi secondi, Okafor aveva mostrato e dimostrato tutto il suo talento: 28’, pallone recuperato dalle grinfie di Bennacer, dribbling secco su Kalulu e tiro che si insacca alle spalle dell’estremo difensore rossonero.E se quella rete siglata contro la sua futura squadra fu solo l’avvio della storia d’amore, del matrimonio che lo legherà per i prossimi anni ai colori rossoneri,Era la vigilia del match di ritorno contro il Milan, da disputare in quel di San Siro, e a La Gazzetta dello Sport lo svizzero parlava così: “Futuro? Che sia Inghilterra, Spagna o Italia, ogni campionato ha un fascino particolare, valuterò.Frutto di un corteggiamento costante, di contatti avuti di continuo con il suo entourage e del lavoro dell’area scouting del Milan che in Okafor avevano individuato delle potenzialità, delle caratteristiche ideali al gioco rossonero.– che da mesi, cambiando anche agenzia di procuratori e legandosi a Sport360, aveva comunicato al Salisburgo la sua volontà di non rinnovare il contratto –, giorno dopo giorno, battendo così la concorrenza di varie società in giro per l’Europa. E ora la palla passa a Pioli che dovrà incastrare Okafor in un mosaico rossonero che si fa sempre più delineato.