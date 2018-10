alla prima da titolare a San Siro risponde presente. Un buon intervento a inizio ripresa, non può nulla sul gol di Guerrero.Fetfazidis lo punta e salta spesso, il numero 2 non si perde d'animo e dà il suo contributo nel finale in fase di spinta. Giudizio sospeso.sul gol dei greci si rende protagonista di una grave dormita in marcatura. Un errore che condiziona lo condiziona molto.prosegue nel suo andamento tra alti e bassi, nello specifico della serata non eccelle ma non sfigura.probabilmente è il giocatore che sta meglio dal punto di vista fisico e mentale. Dalle sue parti l'Olympiacos trova la serranda abbassata, disegna un cross perfetto per il primo gol di Cutrone. Ritrovato.non ne azzecca mezza, facendo sorgere più di qualche dubbio sull'effettivo valore del giocatore.presenza costante all'interno della partita, tiene su la nave quando nel primo tempo c'è l'alta marea.meno on fire rispetto alle ultime uscite, Gattuso lo vede e gli concede il giusto riposo (Dal 9' stil suo ingresso cambia letteralmente la partita. Il turco decide la gara con due assist perfetti);: un premio all'ostinazione con il quale cerca di far male ai greci, ma oggi la mira ha lasciato a desiderare.(Dal 35' stnon vede palla per un'ora abbondante, si arrabbia e litiga con tutti gli avversari. Al primo pallone giocabile manda Torosidis al bar e segna il suo secondo gol consecutivo in Europa League. Sentenza.si muove tanto, svaria su tutto il fronte, ma finisce per creare più confusione che altro.(dal 9' st: questo ragazzo ha le stigmate del grande attaccante. Due gol da rapace dell'area di rigore, Patrick c'è sempre).Lettura della partita perfetta, i cambi gli fanno vincere una gara che si era messa molto male.Raccoglie il palllone tre volte dal sacco della rete, non una serata da ricordare.Rimane impassibile sulla finta di Higuain, una giocata che cambia la gara della sua squadra. (Dal 33' st Meriah s.v),Ottimo quando riesce a murare Higuain per un'ora abbondante, in diffcoltà con Cutrone.Cutrone lo scherza in due occasioni con troppa facilità.Giocatore molto interessante, con un mancino degno di nota. Suo l'assist per il gol di Guerrero.Fa la diga a centrocampo nel primo tempo con ottimi risultati, nella seconda frazione scompare.non fa della dinamicità il suo punto di forza, ma con esperienza sa far girare la squadra.Un passato in Italia con la maglia del Genoa, si conferma talento abile nel dribbling ma poco concreto.Il passo non può essere dei giorni migliori ma quando tocca il pallone fa vedere tutta la differenza di qualità con il resto della squadra.(Dal 37' st Fortounis s.v),Galleggia tra le linee ma si accende rarament(Dal 27' stchi l'ha visto?);Segna un gol con un movimento da punta navigata, fa a sportellate per tutta i 90' con buoni risultati.schiera diverse secondo linee dando priorità agli impegni in campionato ma i suoi giocano una buona prima frazione di gara.