Mike Maignan é un portiere che per qualità tecniche e leadership determina in positivo per la propria squadra. Ne sa qualcosa il Milan che ha sofferto tanto in termini di gol subiti e punti persi quando il portiere francese era rimasto ai box nella passata stagione. Per questi motivi nessuno si è stupito di fronte alle ricche offerte arrivate dal Chelsea ma per il club rossonero non c’è stata storia: per meno di 100 milioni Furlani, Moncada e D’Ottavio non si siedono al tavolo della trattativa.La mini-rivoluzione tecnica in corso al Milan necessita di tempo e lavoro. Ecco perché il dossier Maignan verrà affrontato solo ad agosto.per iniziare una trattativa concreta per il rinnovo dell’ex Lille. L’obiettivo è di allungare di una o due stagioni l’attuale accordo in scadenza nel 2026, illustrare la bontà del progetto e migliorare l’attuale ingaggio da 2,8 milioni di euro a stagione.