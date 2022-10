Intanto, il fatto:è tornato in campo. Poi, la considerazione: ancora una volta, non ha convinto. Questione di aspettative (quelle del mondo, visti i 35 milioni sborsati per il suo cartellino) e di testa (non è semplice arrivare e incidere nella squadra campione d’Italia, con meccanismi rodati da un pezzo).“De Ketelaere?Normale che sia un po’ giù di morale, ma ha tutto ciò che ci aspettavamo. Deve continuare così". A pesare, sul giudizio alla prestazione del trequartista, è anche il gol fallito nel finale di partita. Con la palla in rete, facile ipotizzare altre riflessioni. "Ha la qualità per incidere nella nostra fase offensiva - ha continuato il tecnico rossonero - ma deve fare di più. Lo sa anche lui. Il suo percorso necessita ancora di tempo, ma conta anche la sua volontà". In sintesi: "Le qualità ci sono, serve uno scatto mentale".Il tempo, nella Milano rossonera, si è rivelato negli ultimi anni un fattore chiave per costruire la squadra di ogg(quando Rangnick sembrava pronto a prendere il suo posto). Ed è anche quello non mancato a due colleghi che oggi del Milan sono i pilastri:, a cui pure non erano state risparmiate critiche che oggi sembrano lontani ricordi. La differenza sta nelle aspettative: CDK è arrivato dalcome colpo dell’estate, in un Milan già vincente. Ma, dopo lo scudetto, l’asticella dalle parti di Milanello si è alzata. Diretta conseguenza.CDK, contrariato al termine del match di San Siro, non ha partecipato alla festa dei compagni sotto la curva., ma è poi uscito per una contrattura al gluteo sinistro. In casa rossonera, dita incrociate in attesa di capire di più sulle sue condizioni in vista della trasferta di Zagabria. Contro la Dinamo, per centrare tre punti fondamentali verso gli ottavi, il Milan avrà bisogno dei suoi uomini migliori.