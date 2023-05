Due giornate al termine del campionato e un obiettivo da non fallire per la squadra di Stefano Pioli:, avvicinata dalla penalizzazione subita dalla Juventus per il caso plusvalenze. Champions o meno, ilha già iniziato a muoversi in vista del mercato estivo. Non solo i rinnovi, ultimo quello di Rafael Leao la cui ufficialità è attesa nelle prossime ore,lavorano anche alle prime entrate e in particolare si concentrano sugli. Una fetta di mercato esplorata con parsimonia nell'ultimo triennio dalla dirigenza rossonera, se si pensa che- al netto di un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative - è il più recente e unico rappresentante proprio di questa categoria. Al belga si aggiungono, ma a differenza dell'ex Liverpool sono arrivati sì da svincolati ma a stagione in corso, lo svedese a gennaio 2020 e il portiere due anni più tardi. Discorso diverso per, per il quale il Diavolo ha versato un contributo seppur minimo (poco più di un milione di euro) al Lione. Ora però il Milan sta esplorando più attivamente questo tipo di mercato e le mosse delle ultime settimane lo testimoniano.- Il Milan infatti ha già portato a termine i primi affari., che prenderà il posto di Cipriane Antonio, in scadenza e ai saluti. Il classe '92 arriverà a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con l'Atalanta, ma. Un affare già definito e un altro in avvicinamento, perché sempre per la porta il Milan ha messo le mani anche su, talento classe 2005 ritenuto tra i migliori giovani emergenti del calcio francese: lascerà il Saint-Etienne e ha scelto il Diavolo, con cui- Un colpo e mezzo chiuso, ma Maldini e Massara non si fermano e, come vi abbiamo raccontato a più riprese su Calciomercato.com, sono al lavoro su altri fronti., centrocampista classe '96 in scadenza con l'Eintracht Francoforte. Il giapponese è fortemente apprezzato per la sua continuità e la sua polivalenza, potendo agire sia da trequartista che da esterno offensivo di sinistra o da mediano, e lo stesso Kamada gradisce la soluzione Milan. Con cui ci sarebbe anche ungrazie ai discorsi portati avanti con l'entourage, anche per bruciare la concorrenza di Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Benfica e Napoli. Discorso ben incamminato, ma per la chiusura devono incastrarsi altri aspetti e risolversi altre situazioni parallele, soprattutto quella diche in estate può tornare ale lasciare la casella del 10 vuota: tutto si deciderà nelle prossime settimane, quando per i rossoneri sarà chiara anche la questione Champions.- Sportiello e Raveyre i più vicini e Kamada il nome caldo, ma nel corso degli ultimi mesi sono stati tanti i fronti sui quali hanno operato Maldini e Massara. Tra questi ad esempiosalvo poi prendere altre scelte, con il secondo destinato a giocare comunque in Italia, ma alla Roma. Più recentemente sono stati accostati anche altri profili come(fuori dai parametri di RedBird),(sul quale è attiva da tempo l'Inter)., complici anche i frequenti discorsi con Jorge Mendes. Lo spagnolo è in scadenza con ile non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, vuole chiarezza sui piani del club nei suoi confronti anche alla luce dell'impiego a singhiozzo riservatogli da Carlo Ancelotti. In questo contesto di incertezza si era inserito, come altri club, il Milan, pronto a cogliere l'opportunità di regalarsi un esterno di caratura internazionale su una fascia, la destra, che con Messias e Saelemaekers ha faticato a convincere con continuità. I rossoneri attendono e monitorano la situazione, in attesa che Asensio decida se accettare il rinnovo triennale messo sul piatto da Florentino Perez o cambiare aria per una nuova avventura. C'è poi un'ultima suggestione, il ritorno diche va in scadenza con la Roma: un'idea sviluppabile soprattutto in caso di partenza di Ante Rebic, per garantirsi un vice-Leao utile anche per i discorsi relativi alla compilazione delle lsite.@Albri_Fede90