Alla festa del Milan contro il Monza non poteva mancare Divock Origi, l’uomo più atteso dai tifosi rossoneri. E alla sua prima da titolare il forte attaccante belga non ha tradito le attese andando realizzare un gol tanto bello quanto importante nel 4-1 finale. Per il morale e per aumentare la convinzione di poter essere un titolare di questa squadra.



UOMO IN PIÙ- Qualcuno aveva storto il muso per via di un avvio di stagione complicato è influenzato negativamente dai tanti infortuni. Ma un giocatore non diventa una leggenda del Liverpool se non ha qualcosa in più rispetto alla media. Origi contro il Monza ha messo in mostra alcuni dei punti di forza di un repertorio tecnico vasto e completo: sa dialogare con la squadra ( vedi l’assist per Díaz), in progressione é devastante, sente la porta e sa come si fa. D’altronde Pioli ne aveva parlato in questi termini diverse volte nei giorni scorsi. E ora può contare su un giocatore che in serie A può fare la differenza.