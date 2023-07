Tra i nomi in uscita dal Milan c'è anche Divock Origi, reduce da un'annata deludente, la sua prima in rossonero. Secondo quanto riporta Tuttosport, il trasferimento del belga è soprattutto complicato per l'ingaggio elevato di ben 4 milioni che lo portano ad avere pretese alte con le squadre che bussano alla sua porte, in particolare le turche attualmente.