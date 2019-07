Il Milan è pronto ad abbracciare Leo Duarte, una trattativa già definitva con il Flamengo per il quale mano solo le firme sui contratti. In uscita, in attesa dell'ufficialità di Cutrone al Wolverhampton - anche quello affare fatto - si cerca una sistemazione ad André Silva.



LA CHIAVE - Il mercato in entrata però non finisce qui, perché i rossoneri stanno portando avanti con il Lille la trattativa per Rafael Leao, attaccante portoghese classe '99. La prima richiesta del club francese è di 35 milioni di euro, cifra che i rossoneri proveranno ad abbassare con l'inserimento di bonus e magari del baby Tiago Djalo, preso l'anno scorso dallo Sporting Lisbona a parametro zero e valutato cinque milioni che frutterebbero anche una plusvalenza nelle casse rossonere. La trattativa procede e tra le parti ci sono contatti continui, in casa rossoneri sono fiduciosi di una chiusura positiva dell'affare.



L'AFFONDO - I rossoneri vogliono accelerare per evitare la concorrenza e per il giocatore è già pronto un contratto fino al 2024. Boban e Maldini sono pronti ad affondare il colpo dopo aver definito la cessione di Cutrone al Wolverhampton che può portare il cash necessario da girare al Lille per il portoghese. Il Milan lavora per rinforzare l'attacco, c'è ottimismo per Rafael Leao.