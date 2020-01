I 38 milioni di un anno fa sono lontani, lontanissimi per Lucas Paquetá. Secondo La Gazzetta dello Sport, le offerte per Paquetá sono molto inferiori ai 38 milioni spesi nel gennaio scorso per il brasiliano: il Milan ne ha preso atto a fronte di un tentativo del Paris Saint-Germain, la pista rimane in piedi ma servirà un rilancio.