Un investimento voluto fortemente.da parte di Leonardo che ha eletto questa operazione come grande colpo per gennaio. Non a caso,; ci sarà bisogno anche di lui per Gattuso che ha perso diversi pezzi per via dei numerosi infortuni in queste settimane. Lucas prepara le valigie, pronto per arrivare in Italia davvero a breve giro accompagnato da parte della sua famiglia.- Ma questo colpo da 35 milioni più ricchi bonus ha indotto il Milan a frenare su altre operazioni avviate., mezz'ala del River Plate finalista di Libertadores classe '98, un gioiellino argentino con caratteristiche diverse da Paquetá, più centrocampista puro e meno fantasista. Ma. Da pochi giorni,come giovane di alto livello su cui puntare.Stop ad altre operazioni sudamericane per gennaio, dunque. Palacios ora è nel mirino del Real Madrid come vi abbiamo raccontato, il Milan ha fatto un passo indietro e già coccola Paquetá. Scelta chiara di Leo e dei suoi uomini. Ma di certo non l'unico acquisto che attende i rossoneri nel mercato invernale...