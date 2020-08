Non è stata una stagione semplice per Lucas Paquetà, che secondo Tuttosport potrebbe lasciare il Milan: il brasiliano è in uscita ma a bilancio pesa 29 milioni di euro, difficile quindi trovare un club pronto a spendere 35 milioni per il giocatore. Più facile invece inserirlo in qualche scambio: Paquetà potrebbe rientrare nell'operazione Milenkovic o Chiesa con la Fiorentina.