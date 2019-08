Al termine dell'amichevole in Kosovo contro il Feronikeli, il centrocampista rossonero Lucas Paquetà ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Sono felice di essere tornato a giocare e ad indossare la maglia del Milan. Speriamo che sia un grande anno per noi".



SUL RUOLO - "Io sono a disposizione dell'allenatore, gioco dove serve e dove posso far bene. Tutti i giocatori di qualità aiutano a migliorare il gioco, possiamo divertirci".



SU LEAO - "Faccio ciò che posso, con la comunicazione. E' un grande giocatore".