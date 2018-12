Seconda giornata milanese per Lucas, prossimo trequartista del. Arrivato ieri adal Brasile, il mancino del Flamengo ha sostenuto nella prima mattinata le visite di idoneità. Non quelle mediche, visto che le ha già svolte in Brasile per conto della società rossonera lo scorso ottobre. Dopo aver ricevuto l'idoneità, il giocatore, che ha dichiarato il più classico dei "Tutto bene" al termine della visita, si trasferirà aper svolgere i test atletici.- Lucas Paquetà resterà a Milano tutta la settimana, per prendere le misure con quella che sarà la sua prossima città.