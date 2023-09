Il mercato estivo delè stato sicuramente ricchissimo di spunti e di colpi di mercato che sono andati inevitabilmente a modificare completamente la rosa a disposizione di. Il reparto che in realtà meno di tutti è stato toccato è stato però quello difensivo con le uscite dei soli Gabbia e Ballo Touré e l'innesto del solo Pellegrino e del baby Bartesaghi.che però, a differenza degli altri esuberi piazzati in extremis, è rimasto con uno scopo ben preciso.Il Milan dopo averlo lasciato ai margini per tutta l'estate, e con Stefano Pioli che non lo sta prendendo minimamente in considerazione, ha deciso dinserendolo nella lista dei 25 giocatori a disposizione in Serie A.da iscrivere nel campionato (insieme a lui Sportiello, Florenzi e Mirante), mentre oltre a Calabria e Pobega per i giovani formati nel settore giovanile rossonero sono stati aggiunti Lapo Nava, Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli., paradossalmente, potrebbe oggi essereEntro oggi saranno infatti diramate le scelte ufficiali per la lista da iscrivere per la partecipazione ai gironi di Champions League e, esattamente come per la Serie A,in lista come, ad esempio, proprio il neo-arrivato Pellegrino.