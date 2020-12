Davide Calabria, terzino destro del Milan, parla a Radio 105, raccontando la stagione dei rossoneri, per ora primi in classifica: "Sto bene sia io sia la squadra, è un momento super positivo per tutti. Maldini? Lo chiamo Paolo, giocavo con suo figlio da quando eravamo piccoli. Il rapporto rimane di amicizia e di rispetto, il suo ruolo è importante per noi. Ho iniziato come centrocampista, era un idolo più dal punto di vista della persona che del ruolo. Quel Milan aveva un gruppo davvero eccezionale".



SULLA MUSICA - "Mi sto appassionando alla techno-house, la stiamo usando come squadra per caricarci, non la svelo perché poi si caricano anche gli altri. Lo mettiamo appena siamo ad uno/due minuti dallo stadio, mettiamo la cassa sul pullman. La mettiamo dal post lockdown, ci sta portando bene".



SULLE POTENZIALITA' - "Se ci credevamo? Devo dire di sì, dal post lockdown abbiamo avuto continuità. Condividiamo una classifica dal 2020, siamo primi con poco distacco dall'Atalanta. E' fondamentale crederci".