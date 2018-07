Carolina Morace, nuova allenatrice del Milan Femminile, parla a Milan Tv di questa avventura a tinte rossonere: "Partiamo per il ritiro, mancano ancora le due straniere, ma sono soddisfatta del gruppo che ho a disposizione. Le ragazze hanno grande entusiasmo, essere al Milan è un motivo d’orgoglio per tutti. Il ritiro è un momento importante per conoscerci tutti meglio. È un gruppo che ha delle giocatori straniere di grande valore, ma anche le italiane sono importanti visto che sono nel giro della Nazionale. Tutte si devono aiutare in campo. Come qualsiasi tecnico italiano, inizierò a lavorare sulla difesa e poi sugli altri reparti".