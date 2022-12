Olivier Giroud continua a stupire. Dopo l’ottima partenza in campionato con il Milan – 9 reti tra Serie A e Champions League – l’attaccante transalpino sta impressionando ai Mondiali, dove ha già superato il record di reti con la nazionale francese, precedentemente detenuto da Henry. La moglie Jennifer, raggiunta da Le Figaro, ha parlato così di suo marito: “Per Olivier aver superato Henry è un onore, un motivo di cui andare fiero. Il suo percorso merita rispetto. Dopo tutti questi anni, m’impressiona ancora la sua resilienza . Ha una mentalità da ragazzino e fa attenzione a tutto per mantenere il suo fisico. Il calcio è la sua vita, si parlerà ancora a lungo di lui. Giocherà fino a quarant’anni, come Ibrahimovic”.