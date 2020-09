Paolo, direttore dell'area tecnica del, parla in una lunga intervista a The Athletic: "Le squadre di calcio hanno dei cicli. Siamo fortunati che il nostro ciclo sia durato 25 anni, raggiungendo livelli incredibili durante il periodo di presidenza di (Silvio) Berlusconi". Ogni club ne ha. Lo stesso vale per il Manchester United, il Real Madrid. Tutti questi grandi club hanno messo insieme super squadre che hanno vinto tutto, ma che hanno anche avuto difficoltà in una fase o nell'altra della loro storia".- "Cesare, mio papà, è stato capitano e il primo italiano a sollevare quel trofeo"."La Coppa dei Campioni dell'89? I club inglesi erano banditi all'epoca e se volevi il miglior giocatore del mondo potevi andare a ingaggiarlo senza problemi. Ora c'è una grande concorrenza da parte dei club tedeschi, francesi, inglesi e spagnoli"."Dopo 25 anni da professionista quel capitolo è finito. Anche se ero mentalmente preparato per il ritiro, ricordo che sono successe due cose. Ero a Miami, è iniziato il pre-campionato e ho pensato tra me e me: "Non ci sono. Devo andare ad allenarmi". Mi mancava un po', ma credo che mi abbia fatto bene perché non avevo lo stress. Poi c'è stata la volta in cui sono tornato a San Siro per la prima volta. Era Milan-Inter, la seconda settimana della stagione, e forse quello che ti manca di più, insieme al tempo che passi negli spogliatoi con i tuoi compagni, è l'atmosfera che si respira allo stadio in serate come quella. È successo quando il Milan ha giocato contro il Barcellona in Champions League. Diciamo tre volte e basta"."Nel mio ruolo bisogna pensare a 200. Come calciatore, devi pensare solo a te stesso, ma quando sei capitano sei responsabile anche di altre cose al di fuori della tua sfera. Un direttore tecnico ha due ruoli. Io lavoro in ufficio. La finestra di trasferimento è aperta tutto l'anno. Si incontrano agenti e persone che lavorano nel gioco. Poi c'è il lato sportivo. Si va a vedere l'allenamento. Siamo a stretto contatto con la squadra. Poi si va alla partita"."Quest'anno ho fatto otto giorni di vacanza. Ero in spiaggia, ma i nostri telefoni sono gli strumenti del nostro mestiere e si può sempre essere raggiunti.. Il mio interesse era per il gioco stesso"."La premessa di ogni trattativa era sempre la stessa. "Non voglio andarmene e non credo che tu voglia liberarti di me". Le ultime tre o quattro trattative contrattuali le ho praticamente fatte da solo. Avvertivo il mio agente. Era sempre Beppe (Bonetto, ndr). Gli dicevo che andavo a parlare. Ne ho fatto uno con le stampelle dopo l'ultima Champions League che abbiamo vinto (ad Atene nel 2007). Mi sono presentato all'incontro con le stampelle, ma hanno accettato i termini e le condizioni che avevo chiesto"."Purtroppo non si può riprodurre l'adrenalina che si prova in campo."."La squadra è molto giovane e, pur essendo fiduciosa sotto alcuni aspetti, in altri è un po' insicura. La sua presenza ha alzato il livello della competizione a Milanello. Nel calcio ci sono cose che si evolvono nel tempo, ma alcune cose sono vere oggi come in passato. La competitività in allenamento e la sua importanza è una di queste. È l'unico modo per alzare il livello generale delle prestazioni nelle partite e sarà sempre così. Zlatan è un maestro in questo. Non vuole mai perdere, nemmeno a carte. Anch'io ero così. Mia moglie mi prendeva in giro perché quando giocavo a ping-pong con i miei figli invece di perdere... sinceramente non importa a cosa o contro chi tu stia giocando. Bisogna essere competitivi. È la tua natura di atleta professionista"."Lui è l'attaccante di famiglia? Era ora. La nostra famiglia ha passato una vita intera a rincorrere altri giocatori. Ora abbiamo qualcuno che dovranno inseguire. Vi assicuro che è più difficile correre dietro alla palla che essere inseguiti con essa. Quando spingi in alto, come facevo io come terzino, non senti niente. Ma quando devi rincorrere la palla...Ha avuto la fortuna di passare molto tempo con me a Milanello e a San Siro. Non è un estraneo a questo mondo, ma sta scoprendo la parte difficile, i sacrifici che devi fare".- "Sentite, dobbiamo essere chiari su una cosa. Si commetteranno sicuramente degli errori e questo vale anche per il loro papà". Quello che si cerca di fare è dare loro il beneficio della propria esperienza. È abbastanza simile a quello che stanno passando ora, ma si commetteranno degli errori. Si cerca solo di farne il meno possibile. Ci sono già passato con mio figlio maggiore Christian, che è entrato nei nostri under 19.. So che questo non porta niente di buono a un bambino. So anche che i miei ragazzi sono sempre stati molto in pace con le scelte che hanno fatto. La decisione di diventare calciatori è stata loro. Non è qualcosa che gli è stato imposto".