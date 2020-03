Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato così il difficile momento che sta attraversando il nostro Paese: "Provo un sentimento di grandissima gratitudine nei confronti di medici, infermieri e personale sanitario che stanno mettendo tutte le loro forze, le loro competenze, la loro passione per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Sono i nostri eroi - afferma l'allenatore rossonero in un'intervista anticipata all'ANSA -, mettono tutto per aiutare tutti a superare questo momento difficilissimo. Vorrei poi ricordare l'importanza di stare a casa: significa salvare delle vite"