Dalle intenzioni ai fatti. Il Milan ha iniziato la trattativa con gli agenti di Mike Maignan per rinnovare e adeguare l'attuale contratto in scadenza a giugno 2026.



LA SITUAZIONE - I primi contatti sono stati conoscitivi. Le parti hanno espresso ampia soddisfazione reciproca e c'è il desiderio di andare avanti. Il Milan vuole prolungare il contratto di Maignan fino al 2028, l'entourage punta a un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti all'anno (rispetto ai 2,8 milioni attuali). I prossimi summit saranno importanti per entrare nei dettagli economici, ma la trattativa è iniziata.



OBIETTIVO LAZIO - Arrivato due anni fa dal Lille per 15,4 milioni di euro, il portiere francese classe 1995 è riuscito subito a far dimenticare Donnarumma, passato al PSG a parametro zero. Attualmente è fuori per un infortunio muscolare alla coscia: Pioli non lo rischierà nel turno infrasettimanale a Cagliari, ma conta di riaverlo a disposizione per la sfida con la Lazio di sabato a San Siro.