Il, suo malgrado, ci sta facendo l'abitudine: Mike, da quando veste rossonero, si ferma per infortunio nel corso della prima parte della stagione e il tecnico Stefano Pioli è costretto a fare ricorso al proprio numero 2 (o meglio, numero 12). Per due stagioni è toccato a Ciprian, protagonista nella stagione dello scudetto, ma apparso fin troppo insicuro nella scorsa. Emblematiche le urla di Tomori nel corso di un Milan-Roma di gennaio per un accenno di uscita subito abortito, pesanti le critiche di addetti ai lavori e tifosi dopo gli errori più evidenti.: via Tatarusanu, ceduto all'Abha in Arabia,per l'ex Fiorentina (dove ha già lavorato con Pioli) e Atalanta, che ha esordito in un momento delicatissimo.All'alba dei dieci minuti finali di Milan-Newcastle, prima partita del girone di ferro in cui le due squadre sono state sorteggiate, ecco che si ferma Maignan: paura per il portierone francese che deve lasciare il campo (risentimento muscolare, grosso sospiro di sollievo perché stavolta sono escluse lesioni ) e la guardia dei pali a Sportiello.Probabilmente quel pallone sarebbe uscito lo stesso, probabilmente è molto presto per dire che finalmente il Milan ha un secondo portiere in grado di reggere la pressione.Particolare non da disdegnare, in una serata in cui Leao pecca di narcisismo e Pioli si scopre fin troppo dipendente da Giroud in attacco.Impatto con il Milan, ma non con la Champions:, quando con l', complice un infortunio a Gollini, andò a schiantare ilcon i 4 gol di Ilicic al Mestalla. Quella Champions si chiuse a pochi secondi dalla semifinale, per colpa del Psg poi finalista sconfitto. Questa è appena all'inizio, e. Per confermare l'ottimo imprinting con San Siro...