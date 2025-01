Milan, passi avanti per Okafor al Lipsia: contatto con gli agenti

Noah Okafor e un futuro ancora tutto da scrivere. L’esterno offensivo svizzero può lasciare il Milan nei prossimi giorni, il Lipsia ha intensificato i contatti con il club rossonero pronto a far rientrare l’ex Salisburgo nella galassia Red Bull.



AGENTI IN CITTÀ - Nella giornata di mercoledì 8 aprile parte dell’entourage di Okafor sarà a Milano. Con grande probabilità, tra i tanti summit in programma, incontrerà anche la dirigenza del Milan per discutere della possibile cessione di Noah al Lipsia. Il giocatore, arrivato dal Salisburgo due estati fa per 15,5 milioni di euro, non è considerato incedibile.

Nei contatti previsti nelle prossime ore si discuterà delle clausole per l’acquisto definitivo e delle cifre dell’operazione. I rapporti tra i club sono buoni e c’è una buona sintonia per arrivare alla definizione dell’affare.