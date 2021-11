Illo segue, non molla ed è pronto ad attuare il suo piano per il mercato di gennaio. Ma gli occhi su Juliansi stanno moltiplicando alla velocità della luce e questo può complicare, e non di poco, le idee rossonere. El Aranita è sceso in campo, nella ripresa, con l'contro il, al posto del Fideo, senza trovare il primo gol in nazionale, e ora è pronto a rituffarsi nella Superliga, dove col River guarda tutti dall'alto verso il basso, anche grazie ai suoi 15 gol in 16 partite. E col suo club è stato trovato un patto per il futuro.- Ilha messo sul piatto un rinnovo di contratto, con l'attuale accordo in scadenza nelper evitare di svendere il classe 2000. Il giocatore non ha firmato, però ha sancito un patto con i Millonarios:Nessuno sgarbo a chi lo ha fatto crescere e valorizzato, lanciandolo nella mischia e facendolo debuttare in Libertadores nella finale di Madrid contro gli eterni rivali del Boca Juniors. Il prezzo, quindi, è fissato: 20 milioni di euro, senza formule strane, senza rateizzazioni, senza contropartite. Niente di niente: solo cash. Per rispetto.Il prezzo non spaventa, anche perché l'ingaggio non è da top player, ma la concorrenza e la possibilità di andare troppo in là con il tempo complica i piani. Lae lain Italia, ilin Germania, loin Ucraina e ilin Spagna. E questi ultimi tre club sono i più difficili da scavalcare: i tedeschi hanno un ottimo rapporto col, come testimoniano gli affari Alario e Palacios; il club allenato dai, invece, ha un canale preferenziale col mercato sudamericano; il Real, infine,... è il Real. E inoltre col River può replicare fascino dell'affare Higuain nel 2007. Insomma, concorrenza, tempi che rischiano di protrarsi e pericolo asta: tre cose che possono ostacolare il Milan. Che a gennaio, comunque, farà un tentativo.