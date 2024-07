intende ufficializzare dopo quello di. Il gigante serbo, arrivato a Milano ieri sera in tarda serata, ha rispedito al mittente diverse offerite arrivategli dalla Premier League perché in testa ha solo il Milan. L’ha voluto, inseguito e ora è vicino a coronare questo desiderio.Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Pavlovic oggi ha sostenuto una prima parte di visite mediche per conto del Milan in una struttura specializzata situata fuori Milano.

L’accordo con il Salisburgo è stato trovato da Furlani per 18 milioni di base fissa più 2 di bonus.per i prossimi cinque anni. Fonseca può sorridere, Pavlovic è il rinforzo che cercava per la difesa.- Nel frattempo il difensore serbo è arrivato in albergo dove ha già firmato i primi autografi e fatto le prime foto con i tifosi rossoneri.