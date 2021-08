Ilha riportato in Italia il giovane talentodopo le ultime tre stagioni in Francia con la maglia del. L‘attaccante classe 2001 è arrivato in questi istanti a Milano pronto per iniziare la sua nuova avventura in rossonero.presso la Clinica privata ‘La Madonnina’, poi sarà il tempo delle firme sui contratti.avevano inserito alla voce priorità l’arrivo di una terza punta di prospettiva considerando che Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono sì due grandi campioni ma non più giovanissimi. L’operazione con il Monaco si è chiusa nel giro di una settimana con la formula del prestito oneroso () conche può diventare obbligo a determinate condizioni (più un bonus dise dovesse segnare almeno 10 reti). Il club monegasco si è riservato il