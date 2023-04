Brahim Diaz è sempre più centrale nel Milan di Stefano Pioli, ma il club rossonero entro la fine della stagione dovrà provare a trovare una soluzione con il Real Madrid per il suo cartellino. Attualmente lo spagnolo è in prestito secco (al suo secondo anno) e si trova benissimo a Milano al punto da essere contento dell'ipotesi di poter rimanere ancora a lungo in rossonero.



Eppure, riporta Tuttosport, Maldini e Massara dovranno scontrarsi presto con quella che sarà la volontà delle Merengues, proprietarie del cartellino e intenzionate a riportare il talento malagueno a Madrid con un ulteriore prolungamento e rinnovo di contratto già pronto. Non sarà facile trattare sul prezzo di vendita e l'ultima parola, in ogni caso, spetterà al Real.