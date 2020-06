Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si aprono spiragli per la conferma in porta per il Milan di Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999 è in scadenza fra un anno, ma per evitare di perderlo a zero e trattare più agilmente il rinnovo lasciandosi alle spalle i problemi economici di una stagione travagliata anche dal Coronavirus, è possibile che le parti si accordino per prolungare di una stagione, fino al 30 giugno 2022 per poi risedersi attorno a un tavolo fra un anno a trattare un rinnovo consistente o l'eventuale addio. Un'operazione simile a quella fatta dall'Inter con Mauro Icardi nel momento del suo prestito al PSG.