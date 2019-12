Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oltre ai 18 mesi (6+12) già previsti nel suo contratto che firmerà con il Milan a Zlatan Ibrahimovic è stato garantito anche un futuro in società nel ruolo che potrebbe essere in principio di ambasciatore del club. Il motivo? Usufruire dello sconto fiscale del Decreto Crescita per cui, per avere un'agevolazione sulle imposte pari al 50% del costo dell'ingaggio, serve garantire all'Agenzia delle Entrate la residenza in Italia per almeno due anni consecutivi.